Simon Webber (Schroders): Dekarbonisierung

19.10.2020 –

US-Aktien haben im vergangenen Jahrzehnt die globalen Aktienmärkte in die Höhe getrieben. So erzielten sie in den letzten zehn Jahren eine herausragende Rendite von 292 %, verglichen mit lediglich 73 % für globale Aktien (gemessen am MSCI USA bzw. MSCI AC World ex US Index, in US-Dollar, Stand: 31. August 2020).

Aber die Vergangenheit ist nicht immer



