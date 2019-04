Köln (ots) - Die Unternehmensberatung belegt im Beraterranking vonbrand eins und Statista erneut den ersten Platz in ihrenKernbereichen "Marketing, Marke & Pricing" sowie "Vertrieb,Aftersales & CRM" - und erstmals auch für die Branche "Konsumgüter &Handel".Im kürzlich veröffentlichten Branchenranking "Beste BeraterDeutschlands 2019"*, welches das Wirtschaftsmagazin brand eins undStatista seit 2014 durchführen, belegt die globale Marketing- undStrategieberatung Simon-Kucher & Partners bereits zum sechsten Malin Folge Platz 1 in der Kategorie "Marketing, Marke & Pricing" sowie"Vertrieb, Aftersales & CRM". Damit behauptet sich die Beratungerneut deutlich gegenüber den weltweit größten Unternehmensberatungenwie BCG oder McKinsey und unterstreicht die Marktführerschaft inihren Kernbereichen."Wird man sechs Mal in Folge als bester Berater in seinenKernbereichen ausgezeichnet, so ist das kein Zufall. Es zeigt: Unserekonsequente Spezialisierung zahlt sich aus - besonders für unsereKunden. Gerade in dieser aktuellen Phase hoher Unsicherheit könnensie auf den Rat der besten Experten vertrauen", so Dr. Georg Tacke,CEO bei Simon-Kucher.Erstmals schaffte es die Beratung in diesem Jahr auch in derBranchenkategorie "Konsumgüter & Handel" auf die Spitzenposition."Konsumgüterhandel ist unsere zweitgrößte Industrie-Practiceweltweit. Diese Branche steht vor massiven Umbrüchen.Digitalisierung, Online, neue Erlösmodelle sowie Effizienzsteigerungdurch Big Data sind einige Stichworte. Hier helfen wir unseren Kundenmit top-modernen Ansätzen wie z. B. Machine Learning/ ArtificialIntelligenz dabei, an die Spitze zu kommen. Dass unsere Kunden undExperten dies wertschätzen und uns zur Nummer 1 wählen, freut unssehr", so Andreas von der Gathen, Board Member bei Simon-Kucher undGlobal Head der Practice Konsumgüter & Handel. Laut des Rankingsgehört Simon-Kucher auch für die weiteren sieben Branchen zuDeutschlands besten Beratern: Banken, Maschinen- & Anlagenbau, HealthCare, Versicherungen, Transport, Verkehr & Logistik, SonstigeIndustrial Goods, Chemie & Pharma.Für die Unternehmensberatung ist es bereits die zweiteAuszeichnung von brand eins in diesem Jahr. Sie wurde 2019 erstmalsauch in die Liste der "Innovativsten Firmen Deutschlands 2019"**gewählt. Dort belegte sie in der Kategorie "Professional Services &Outsourcing" den ersten Platz und wurde als "Innovator des Jahres2019" ausgezeichnet.*Die Liste der besten Unternehmensberatungen 2019 basiert aufeiner Online-Experten- (Partner und Projektleiter vonUnternehmensberatungen, ca. 1800 Teilnehmer) und einerOnline-Klientenbefragung (ca. 1300 Teilnehmer) im November undDezember 2018.**Zum vierten Mal in Folge führte brand eins gemeinsam mitStatista eine Innovationserhebung durch. Dabei wurden Spezialistendes Instituts für Innovation und Technik in Berlin (iit), desStatista- Panels "Expert Circle" sowie führende Unternehmer befragt,welche Firmen zu den innovativsten Firmen Deutschlands zählen.Insgesamt nahmen rund 23.000 Teilnehmer an der Online-Umfrage"Innovation 2019" teil.Simon-Kucher & Partners, Strategy & Marketing Consultants: DieBeratungsarbeit von Simon-Kucher & Partners ist ganz auf TopLinePower® ausgerichtet. Laut mehrerer Studien unter deutschenTop-Managern (manager magazin, Wirtschaftswoche, brand eins) istSimon-Kucher bester Marketing- und Vertriebsberater und führend imBereich Pricing und Wertsteigerung. Die Unternehmensberatung ist mitrund 1.300 Mitarbeitern in 38 Büros weltweit vertreten.Pressekontakt:Anne Angenvoort (Public Relations Manager)Tel: +49 221 36794 386E-Mail: Anne.Angenvoort@simon-kucher.comwww.simon-kucher.comOriginal-Content von: Simon-Kucher & Partners, übermittelt durch news aktuell