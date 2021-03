Köln (ots) - Im Beraterranking von brand eins und Statista erzielte die globale Strategie- und Marketingberatung erneut den ersten Platz in den Bereichen "Marketing, Marke, Pricing" sowie "Vertrieb, After Sales, CRM".Auch im diesjährigen Branchenranking "Die besten Unternehmensberater Deutschlands 2021"*, das das Wirtschaftsmagazin brand eins in Zusammenarbeit mit Statista seit 2014 jährlich durchführt, wurde Simon-Kucher & Partners als "Bester Berater" in seinen Kernbereichen "Marketing, Marke, Pricing" sowie "Vertrieb, After Sales, CRM" ausgezeichnet."Der konstante Erfolg im brand eins Beraterranking - und das mittlerweile über mehrere Jahre hinweg ohne Unterbrechung - zeigt, dass unsere tiefgehende Expertise, Kompetenz und Qualität in diesen Beraterfeldern anerkannt und wertgeschätzt wird", betont Andreas von der Gathen, co-CEO von Simon-Kucher & Partners. "Ganz besonders stolz macht uns natürlich auch, dass sich der erste Platz aus einer Kombination der für uns sehr wertvollen Klienten-Beurteilungen sowie der Kollegen-Empfehlungen ergibt."Auch in den folgenden Branchen gehört Simon-Kucher gemäß des Rankings zu den besten Beratern in Deutschland: Konsumgüter & Handel, Sonstige Industrial Goods, Internet & E-Commerce, Chemie & Pharma sowie Health Care.*Über das Ranking: Die Liste der besten Unternehmensberatungen 2021 (https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-thema/consulting-2019/interaktives-ranking-und-bestenliste) (Die besten Unternehmensberater Deutschlands (https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-thema/unternehmensberater-2021/interaktives-ranking-und-bestenliste)) von brand eins und Statista basiert auf einer Online-Expertenbefragung (Partner und Projektleiter von Unternehmensberatungen, ca. 8.050 Teilnehmer, August/September 2020) sowie einer anschließenden Online-Befragung unter ca. 1.330 leitenden Angestellten Oktober/November 2020).Simon-Kucher & Partners, Strategy & Marketing Consultants: Die Beratungsarbeit von Simon-Kucher & Partners ist ganz auf TopLine Power® ausgerichtet. Laut mehrerer Studien unter deutschen Top-Managern (manager magazin, Wirtschaftswoche, brand eins) ist Simon-Kucher bester Marketing- und Vertriebsberater und führend im Bereich Pricing und Wertsteigerung. Die Unternehmensberatung ist mit rund 1.400 Mitarbeitern in 40 Büros weltweit vertreten.Für Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:Angela Ott (Senior Public Relations Manager)Tel: +49 221 36794 386E-Mail: angela.ott@simon-kucher.comwww.simon-kucher.comOriginal-Content von: Simon-Kucher & Partners, übermittelt durch news aktuell