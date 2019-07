Simon-Kucher wählt Mark Billige und Andreas von der Gathen zu zukünftigen CEOs

Bonn (ots) - Die globale Strategie- und MarketingberatungSimon-Kucher & Partners wird ab Januar 2020 von zwei CEOs geführt.Ab dem 1. Januar 2020 übernehmen der Brite Mark Billige und derDeutsche Dr. Andreas von der Gathen als Co-CEOs die Leitung derglobalen Strategie- und Marketingberatung Simon-Kucher & Partners.Das ist das Wahlergebnis der 114 Partner der Beratung bei ihremglobalen Partnermeeting Ende Juni in Atlanta. Billige (40) und vonder Gathen (51) folgen auf den derzeitigen CEO Dr. Georg Tacke (60),der das Unternehmen seit 2009 führt und seine Amtszeit zum Jahresendeturnusgemäß beendet.Mark Billige ist seit 2006 im Unternehmen und leitet aktuell dieLondoner Niederlassung sowie das UK-Geschäft derUnternehmensberatung. Er berät Kunden aus Branchen wie Technologie,Internet, Medien, Software und Professional Services und ist zudemfür das Geschäft mit Private-Equity-Gesellschaften verantwortlich.Dr. Andreas von der Gathen mit Sitz in Bonn ist seit 20 Jahren fürSimon-Kucher tätig. Er leitet die globale Practice Konsumgüter &Handel, eine der größten und am stärksten wachsenden Practices desUnternehmens. Sowohl Billige als auch von der Gathen sind aktuellPartner und Mitglieder des Boards von Simon-Kucher.Bildmaterial zu Mark Billige, Andreas von der Gathen und GeorgTacke finden Sie hier: http://bit.ly/2XKc2UdFür Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnengernezur Verfügung:Anne Angenvoort (PR-Manager)Tel.: +49 221 36794 387E-Mail: Anne.Angenvoort@simon-kucher.comwww.simon-kucher.comOriginal-Content von: Simon-Kucher & Partners, übermittelt durch news aktuell