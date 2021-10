Simon-Kucher gründet eigenes Tech-Unternehmen

Frankfurt (ots) -"Simon-Kucher Engine" kombiniert die Pricing-Expertise der globalen Strategie- und Marketingberatung Simon-Kucher & Partners mit digitalen Plattformen, um wirkungsvolle End-to-End (E2E)-Lösungen bereitzustellen.Mit dem neuen Tech-Unternehmen "Simon-Kucher Engine" bietet Simon-Kucher Unternehmen künftig unkomplizierte und einfach zu implementierende Softwarelösungen an, die Führungskräfte dabei unterstützen, Preisgestaltungs-, Sales- und Marketing-Entscheidungen zur Umsatzsteigerung fundiert, zügig sowie automatisiert zu treffen. Als "Simon-Kucher-as-a-Service" reicht die End-to-End-Lösung dabei von der strategischen Beratung der Kunden durch Simon-Kucher & Partners über die Algorithmusentwicklung bis hin zur Bereitstellung einer digitalen Lösung bzw. den notwendigen Werkzeugen und Tools durch Simon-Kucher Engine. Als Marktführer im Bereich Pricing kennt das Beratungsunternehmen die Anforderungen und Bedürfnisse seiner Kunden und kann entsprechende, cloudbasierte Lösungen und Produkte genau daran ausrichten, ohne sie mit Komplexität zu überladen. Die Anpassung der Lösung nach Bedarf des einzelnen Kunden sowie die reibungslose Implementierung in bereits vorhandene IT- und Software-Architektur gehören ebenfalls zum Leistungsspektrum von "Simon-Kucher Engine".Dr. Andreas von der Gathen, Co-CEO von Simon-Kucher, sagt: "Mit der Gründung von Simon-Kucher Engine werden wir unsere Kundenanforderungen noch besser erfüllen als bisher. Wir sehen in einem eigenen Tech-Unternehmen großes Potenzial, und haben mit Simon-Kucher Engine eine einzigartige Kombination aus Innovation und Fachwissen geschaffen, von der unsere Kunden profitieren werden.""Simon-Kucher Engine ist, wie der Name schon sagt, der Motor, der unsere Simon-Kucher Empfehlungen, unser Know-how sowie Best Practices für unsere Kunden auf die Straße bringt und vorantreibt. Das geschieht durch unsere intelligenten Engines und smarten Toolkits, aber auch über Plattformen für die digitale Interaktion mit Kunden und Teams. Damit wollen wir Unternehmen in Sachen Preisgestaltung, Marketing und Vertrieb völlig neue Welten eröffnen", ergänzt Wolfgang Johann Mitschke, Managing Director von Simon-Kucher Engine.Weitere Informationen zu Simon-Kucher Engine finden Sie hier (https://www.simon-kucher.com/en/engine/home).Simon-Kucher & Partners, Strategy & Marketing Consultants: Die Beratungsarbeit von Simon-Kucher & Partners ist ganz auf TopLine Power® ausgerichtet. Laut mehrerer Studien unter deutschen Top-Managern (manager magazin, Wirtschaftswoche, brand eins) ist Simon-Kucher bester Marketing- und Vertriebsberater und führend im Bereich Pricing und Wertsteigerung.Die Unternehmensberatung ist mit über 1.400 Mitarbeitern in 41 Büros weltweit vertreten.Für Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:Julia Griep (Public Relations Manager)Tel: +49 221 36794 486E-Mail: julia.griep@simon-kucher.comwww.simon-kucher.comOriginal-Content von: Simon-Kucher & Partners, übermittelt durch news aktuell