Simon-Kucher & Partners verstärkt Expertise im Life Sciences Sektor mit neuer Partnerin

Bonn (ots) - Die neue Beratungssparte "Commercial Strategy" innerhalb desGeschäftsbereichs Life Sciences wird zukünftig global von Dr. Simone Seitergeleitet. Die Medizinerin mit langjähriger internationaler Erfahrung in derBeratung wird neue Partnerin am Standort in Frankfurt.Die Unternehmensberatung Simon-Kucher & Partners verstärkt ihrBeratungsportfolio für Unternehmen aus den Bereichen Pharmazeutik undBiotechnik, Medizintechnik und Consumer Healthcare mit einem weiterenSchwerpunkt auf Commercial Strategy. In der neu gegründeten Sparte werdenProjekte gebündelt, in denen Unternehmen bei der Markteinführung neuer Produkteund Technologien unterstützt werden. Dazu gehört die Priorisierung geeigneterAnwendungsfelder, der Aufbau eines Verständnisses für das Marktpotential unddessen Bewertung sowie die anschließende Entwicklung und Umsetzung einererfolgreichen Markteinführungsstrategie.Die globale Leitung der Beratungssparte Commercial Strategy übernimmt Dr. SimoneSeiter, die Simon-Kucher als neue Partnerin mit ihrem Team ab 2020 unterstützt.Die promovierte Dermatologin und Betriebswirtin ist seit 2001 in derBeratungsbranche tätig und unterstützt Kunden dabei, durch innovative undkonsistente Strategien bestehende und neue Vertriebs- und Marketingkanälebestmöglich zu nutzen sowie eine optimale Brand Strategy zu entwickeln und soneue Medikamente erfolgreich auf dem Markt zu etablieren. "Unsere Erfahrung unddas Kundennetzwerk im Bereich Commercial Strategy, Launch und Brand Excellenceergänzen sich bestmöglich mit der Marke und Reputation von Simon-Kucher &Partners, sodass wir diese Beratungssparte erfolgreich weiterentwickeln können",so Dr. Simone Seiter. Die Expertin war unter anderem bei Capgemini und IQVIAtätig, ist Vorstandsmitglied von GenSights Biologics und zeichnet sich vor allemdurch dezidierte Kenntnisse der wichtigen Pharmamärkte, insbesondere desUS-Markts aus.Mehr Expertise für Life Sciences UnternehmenJörg Krütten, Global Head of Healthcare and Life Sciences bei Simon-Kucher,freut sich darauf, die Beratungssparte gemeinsam weiter auszubauen: "UnserAnspruch ist es, Kunden ganzheitlich in allen kommerziellen Belangen derEinführung neuer Produkte und Technologien zu unterstützen und den Return aufgetätigte F&E Investitionen zu maximieren. Führende Kompetenz im BereichCommercial Strategy ist dabei ein essentieller Baustein und wir freuen uns sehr,dass wir Dr. Simone Seiter für diesen Bereich gewinnen konnten. Sie und ihr Teambringen umfangreiche internationale Beratungserfahrung mit, die unser Fachwissenideal ergänzen."