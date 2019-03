Simmons First National: Jetzt könnte alles passieren

Simmons First National, ein Unternehmen aus dem Markt "Regionalbanken", notiert aktuell (Stand 11:16 Uhr) mit 25,89 USD fast unverändert (0 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Nach einem bewährten Schema haben wir Simmons First National auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Simmons First National wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Simmons First National vor. Das Kursziel für die Aktie der Simmons First National liegt im Mittel wiederum bei 32,67 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 25,89 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 26,17 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Simmons First National insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Simmons First National zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 10,56 ist die Aktie von Simmons First National auf Basis der heutigen Notierungen 56 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (24,22) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".