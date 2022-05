Simbec-Orion modernisiert Qualität und Compliance mit der Veeva Vault Quality Suite

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Globale CRO zur Rationalisierung der Verwaltung von Inhalten und Schulungsqualifikationen für mehr Effizienz und TransparenzVeeva Systems (https://www.veeva.com/eu/) (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass Simbec-Orion, ein Auftragsforschungsinstitut (CRO) mit umfassendem Service, Veeva Vault QualityDocs (https://www.veeva.com/eu/products/vault-qualitydocs/) und Veeva Vault Training (https://www.veeva.com/eu/products/vault-training/) zur Vereinfachung des Dokumentenmanagements und der Compliance-Schulungen in der Qualitätssicherung (QA) einsetzt. Durch die Nutzung von Veeva Vault Quality Suite (https://www.veeva.com/eu/products/vault-quality/)-Anwendungen auf einer einzigen Plattform wird Simbec-Orion den Überblick über die Qualitätsdokumentation und die Schulungsanforderungen verbessern, um sicherzustellen, dass die Teams über die neuesten Industriestandards auf dem Laufenden sind. Mit diesem einheitlichen Ansatz kann das Unternehmen qualitativ hochwertige Daten gewinnen, die Ausführung beschleunigen und die Einhaltung der Vorschriften für seine Sponsoren sicherstellen.„Wir entwickeln unseren digitalen Rahmen kontinuierlich weiter, um unseren Kunden mehr Effizienz zu bieten", sagt Jim Kendall, Chief Information Officer bei Simbec-Orion. „Die Hinzufügung der Anwendungen der Veeva Vault Quality Suite erweitert unser kontrolliertes Dokumenten- und Schulungsmanagement und bietet spezifische Prozessverbesserungen, wie z. B. die Erstellung von Richtlinien, SOPs und WI sowie Listen mit wichtigen Informationen."Simbec-Orion bietet in über 30 Ländern Dienstleistungen für das Management klinischer Studien an und ist auf die Bereiche klinische Pharmakologie, Onkologie und seltene Krankheiten spezialisiert. Die Hinzufügung von Vault QualityDocs und Vault Training baut auf dem Erfolg des Unternehmens mit Veeva Vault Clinical Suite (https://www.veeva.com/eu/products/vault-clinical/) und treibt seine digitale Transformation voran. Jetzt verfügt Simbec-Orion über moderne Systeme zur Verbesserung der Qualitätsprozesse, zur Erleichterung der Ausbildung und zur Gewährleistung der Einhaltung von Vorschriften.„Veeva Vault QualityDocs und Veeva Vault Training ermöglichen unseren Teams einen rollenbasierten Zugriff, so dass sie Beziehungen zwischen Prozessen leicht erkennen können, um Qualitätsmaßnahmen und Workflows voranzutreiben", so Alison Hughes, Leiterin des Bereichs Business Enablement bei Simbec-Orion. „Durch die Verbesserung und Vereinfachung von Verfahren wie diesen werden wir schneller und effizienter und können gleichzeitig die Vorschriften einhalten."„Simbec-Orion ist bestrebt, Effizienz und Geschwindigkeit durch digitale Ausführung zu steigern, und wir sind stolz darauf, ihre Bemühungen mit fortschrittlichen Qualitätssystemen zu unterstützen", so Sofía Lange, Director, Strategy, Veeva Vault Quality and Manufacturing. „Die Anwendungen der Veeva Vault Quality Suite werden dazu beitragen, ihre QS-Prozesse zu stärken und die Qualität und Aufsicht über ihre gesamten Abläufe zu verbessern."Erfahren Sie, warum immer mehr Unternehmen ihre Qualitätsprozesse auf einer einzigen, vereinheitlichten Plattform, Veeva R&D and Quality Summit Connect (https://www.veeva.com/eu/events/rd-summit/), modernisieren. Fachleute aus der Biowissenschaftsbranche können sich für die persönliche Veranstaltung am 8. Juni 2022 in Zürich anmelden. Wir konzentrieren uns auf maßgeschneiderte und skalierbare Lösungen und passen unseren Lieferstil, unsere Kommunikation und unsere Abläufe an die Anforderungen Ihres Projekts an, damit Sie Ihre klinischen und wirtschaftlichen Ziele erreichen. Denn unser Ziel ist das gleiche wie das Ihre: das Leben der Patienten zu verbessern. Zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich Veeva Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die Produkte und Dienstleistungen von Veeva und die erwarteten Ergebnisse oder Vorteile aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Solche Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Mitteilung gemachten Angaben abweichen, und wir sind nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren. 