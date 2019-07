Simbabwes Reformprogramm schreitet voran

Harare, Simbabwe (ots/PRNewswire) - Im Rahmen ihresReformprogramms eine Woche nach der Abschaffung der Verwendung vonFremdwährung als gesetzliches Zahlungsmittel hat die simbabwischeRegierung die Beschränkungen für die Verwendung von Fremdwährunggelockert. Die Reformen sind Teil umfassenderer Bemühungen zurÖffnung der wirtschaftlichen, politischen und medialen Räume.Als Zeichen für weiteres Vertrauen in die ÜbergangswährungRTGS-Dollar sagte Finanzminister Mthuli Ncube, dass der offizielleInterbankenmarkt den Wechselkurs frei bestimmen könne. Die Regierunghat den RTGS-Dollar zum einzigen gesetzlichen Zahlungsmittel desLandes gemacht, ein Jahrzehnt der Dollarisierung beendet und einenweiteren Schritt zur Wiedereinführung einer vollwertigenLandeswährung bis Anfang nächsten Jahres getan.Der US-Dollar und einige andere Währungen wurden von denSimbabwern seit einem Jahrzehnt verwendet, nachdem derunkontrollierte Gelddruck und die Inflation von 500 MilliardenProzent unter dem damaligen Präsidenten Robert Mugabe dazu führten,dass der Simbabwe-Dollar 2009 abgeschafft wurde.Unter der sorgfältigen Führung von Ncube haben weitreichendewirtschaftliche Maßnahmen die Staatseinnahmen erhöht und unnötigeAusgaben reduziert. Simbabwe verfügt zum ersten Mal seit Jahren übereinen Haushaltsüberschuss und übernimmt nun - mit der Finanzkontrolle- die Kontrolle über seine Währungssituation. Letzte Woche wurdeSimbabwe von der Weltbank von einem Land mit niedrigem Einkommen inein Land mit niedrigem mittlerem Einkommen umgestuft.Präsident Emmerson Mnangagwa, der 2017 das Amt des Präsidentenübernommen hat, hat die Umsetzung von Strukturreformen zu einerPriorität erklärt, von denen viele Schlüsselanforderungen derUS-Regierung zur Aufhebung langjähriger Sanktionen sind.Dazu gehört das Gesetz für die simbabwische Medienkommission, daskürzlich vom Kabinett von Mnangagwa verabschiedet wurde. Nach derRatifizierung durch das Parlament wird es das Gesetz über den Zugangzu Informationen und den Schutz der Privatsphäre (AIPPA) wirksamaufheben.Monica Mutsvangwa, die Ministerin für Information, Werbung undRundfunkdienste, begrüßte das neue Gesetz. "Das ultimative Ziel istes, mit einem dynamischen, unpolarisierten, vielfältigen undpluralistischen Mediensektor hervorzugehen, der positiv zurVertiefung der demokratischen Prozesse des Landes und dersozioökonomischen Entwicklungsagenda beiträgt", sagte sie.Zu den weiteren 30 Gesetzesentwürfen, die derzeit von derMnangagwa-Regierung geprüft werden, gehört der Public Order andSecurity Act (POSA), ein umstrittenes Notstandsgesetz unter Mugabe,das voraussichtlich durch den Maintenance of Peace and Order Act(MOPA) ersetzt wird, ein Gesetz, das westlichen Standards entspricht.Dies entspricht dem Versprechen der Regierung, die Gesetze zumodernisieren und an die Verfassung des Landes anzupassen.Pressekontakt:Karan SinghEmail: info@brokenpot.comTelefon: +44-(0)20-3289-4655Original-Content von: Ministry of Information, Publicity and Broadcasting Services, Zimbabwe, übermittelt durch news aktuell