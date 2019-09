Simbabwes Ex-Präsident Mugabe ist tot

SINGAPUR (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige Präsident von Simbabwe, Robert Mugabe, ist tot. Er starb laut übereinstimmenden Medienberichten am Freitag im Alter von 95 Jahren in einem Krankenhaus in Singapur. Mugabe amtierte von 1987 bis 2017 als Präsident von Simbabwe.

Er hatte das Land mit harter Hand regiert und wurde vom Militär am 19. November 2017 abgesetzt. Bis zu seiner Absetzung war Mugabe zudem langjähriger Vorsitzender der Partei Zimbabwe African National Union – Patriotic Front (ZANU-PF). Außerdem hatte Mugabe von 1980 bis 1987 das Amt des Ministerpräsidenten inne.