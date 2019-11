Simbabwe bleibt trotz kurzfristiger wirtschaftlicher Schwierigkeiten bei Reformen

Harare, Simbabwe (ots/PRNewswire) - Simbabwe hält an seinenWirtschaftsreformen fest, trotz Naturkatastrophen und Sanktionen.George Guvamatanga, Secretary for Finance and Economic Development,wies darauf hin, dass die strenge fiskalische Sparpolitik derRegierung bereits zu einer ausgeglichenen Bilanz und einerHaushaltsdisziplin geführt hat, die in Simbabwe jahrzehntelang nichtexistierte."Wir wollten eine Haushaltskonsolidierung erreichen - Simbabwehatte zuvor zweistellige Defizite - und unser Handelsdefizit unterKontrolle bringen. Wir mussten sicherstellen, dass wir innerhalbunserer Möglichkeiten blieben, und das haben wir erreicht", so HerrGuvamatanga in einem Interview mit dem simbabwischen ZeitungsverlagTrevor Ncube.Präsident Emmerson Mnangagwa, der 2017 die Führung übernahm, hatdie Umsetzung von Strukturreformen zur Priorität erklärt, obwohl ereine angeschlagene Wirtschaft geerbt hat, die von Hyperinflation,Geldmangel und vorherrschender Korruption unter Ex-Präsident RobertMugabe geplagt war.Simbabwe erfüllt nun die mit dem Internationalen Währungsfondsvereinbarten fiskalische und monetären Ziele. Das Haushaltsdefizitsoll erwartungsgemäß von 12 % des BIP auf 5 % in 2019 gesenkt werden,und das Handelsdefizit, das früher 1,8 Milliarden USD betrug, wurdebereits auf 300 bis 400 Millionen USD reduziert."Wir haben die meisten der mit dem IWF vereinbarten Zieleerreicht, mit Ausnahme von Inflation und Geldmenge, die neukalibriert werden müssen. Wir wollen den Plan wie vereinbartfortsetzen. Wir sind zuversichtlich, dass wir auf Kurs sind", so HerrGuvamatanga.Die Regierung ist sich der kurzfristigen Auswirkungen auf deneinfachen Simbabwer bewusst, da sie die Subventionen für Treibstoffund Energie kürzt."Wir wissen, dass diese Reformen für unser Volk sehr schwierigsind, das bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass diese Vorgehensweisedie falsche ist. Um die kurzfristigen Herausforderungen für unsereBevölkerung abzuschwächen, haben wir verschiedene soziale Schutznetzeentwickelt, die die schwächeren Mitglieder der Gesellschaft schützensollen", betonte Herr Guvamatanga.Simbabwe implementiert derzeit ein Bargeldtransferprogramm für dieam stärksten betroffenen Bürger, das sich auf 543 Millionen USDjährlich beläuft.Die von den USA und der EU gegen Simbabwe unter Mugabe verhängtenSanktionen wirken sich jedoch weiterhin dämpfend auf die simbabwischeWirtschaft aus und schränken den Zugang des Landes zu ausländischenKreditgebern ein.Herr Guvamtanga sagte, dass Sanktionen alle Simbabwer betreffen:"Wir sind eine kleine Wirtschaft. Simbabwe hat 80 % seinerBaukapazitäten durch Sanktionen verloren. Der Empfang und Versand vonGeld aus bzw. nach Übersee ist schwierig geworden. Es dauert Tage,bis Transaktionen abgeschlossen sind, die normalerweise nur ein paarStunden dauern sollten.Trotz dieser Rückschläge öffnet die Regierung weiterhin denwirtschaftlichen, politischen und Medien-Raum des Landes. Gegenwärtigwerden 30 Gesetze aus der Mugabe-Ära modernisiert, um westlichenStandards zu entsprechen.Im Juli wurde das Land von der Weltbank von einem Land mitniedrigem Einkommen in ein Land mit niedrigem mittleren Einkommenhochgestuft. Darüber hinaus wurde Simbabwe in den "Ease of DoingBusiness"-Index unter die Top-20-Verbesserer aufgenommen.Pressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Karan SinghEmail: info@brokenpot.comTelefon: +44-(0)20-3289-4655Original-Content von: Ministry of Information, Publicity and Broadcasting Services, Zimbabwe, übermittelt durch news aktuell