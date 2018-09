Silvia Wollny macht Schluss (FOTO)

München (ots) -Neue Geschichten rund um die sympathische Großfamilie- Silvia hört mich dem Rauchen auf- Doppelfolge am Mittwoch, 19. September 2018, um 20:15 Uhr beiRTL IIDer Umbau ging auch an Silvia Wollny nicht spurlos vorbei - siehat in den letzten Monaten vermehrt zur Beruhigungszigarettegegriffen. Doch damit soll ab sofort Schluss sein! Mit Unterstützungihrer Kinder will Silvia ihrem Laster entsagen. Derweil bereitetPeter eine romantische Überraschung für seine Sarafina vor.Für Mama Silvia ist der Baustress noch immer sehr belastend,weshalb sie vermehrt zur Zigarette greift. Doch Rauchen ist einabsolutes No-Go für ihre Sprösslinge! Sie machen sich Sorgen um ihreFrau Mama und wollen, dass sie damit aufhört.Estefania und Loredana versuchen ihre Mutter mithilfe einesSchulexperiments die Folgen des Nikotinkonsums zu verdeutlichen. Dashinterlässt Spuren. Silvia möchte ihren Kindern ein gutes Vorbildsein und willigt ein, sich von einem Arzt durchchecken zu lassen.Kann Silvia sich von ihren geliebten Glimmstängeln trennen?Gleichzeitig plant Peter eine Überraschung für Sarafina. Da er sievor sieben Jahren im Zeltlager kennengelernt hat, möchte er mit ihreinen romantischen Abend im Zelt auf der Terrasse des Wollny-Hausesverbringen. Zusätzlich möchte er Sarafina noch etwas ganz Besonderesschenken und holt sich dafür Hilfe von seiner Schwieger-Mama in spe.Ausstrahlung der Doppelfolge am Mittwoch, 19. September 2018, um20:15 Uhr bei RTL IIPressekontakt:RTL II KommunikationEva Römhild089 - 64 185 6510eva.roemhild@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell