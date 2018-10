Silvestergala von Emaar soll ein überzeugendes Spektakel werden

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Emaar bereitet sich auf eine weitere spektakuläre Silvesterfeiervor, die neben einem spektakulären Feuerwerk, das in diesem Jahraufgrund der breiten Nachfrage zurückkehrt, einige erstaunliche neueElemente bieten wird.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/767593/Emaar_NYE.jpg )Die Höhepunkte der Silvestergala in der Innenstadt von Dubaiwerden die Feierlichkeiten in ganz Burj Khalifa, einem weltweitenberühmten Stadtteil, und die mitreißenden Wassermusikvorführungen amDubai Fountain sein. Die Schau wird von einem Team von Experten derSpitzenklasse koordiniert und produziert. Staatliche Stellen und dasEvents Security Committee unterstützen die Veranstaltung, um denBesuchern ein fabelhaftes Erlebnis zu bieten.In der ganzen Innenstadt von Dubai werden spezielleAussichtsplattformen errichtet; nähere Informationen werden kurz vordem Veranstaltungstermin bekanntgegeben. Die Veranstaltung wirdweltweit live im Fernsehern übertragen und auf großen Leinwänden inder Innenstadt von Dubai ausgestrahlt. Die Veranstaltung kann manonline unter http://www.mydubainewyear.com mit ansehen.- Was: Silvestergala von Emaar in Downtown Dubai- Wann: 31. Dezember 2018- Wo: Downtown DubaiUm mehr zu erfahren, wenden Sie sich bitte an:Kelly Home/Nivine WilliamASDA'A Burson-Marsteller; +9714-4507-600kelly.home@bm.com nivine.william@bm.comOriginal-Content von: Emaar Properties, übermittelt durch news aktuell