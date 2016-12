Silvesterfeuerwerk: Nur aus bekannten Quellen kaufen / CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Prüfstelle Pflicht: Feuerwerk muss geprüft sein / Gebrauchshinweise genau beachten

Köln (ots) - An keinem anderen Tag im Jahr sind Feuerwehr undRettungsdienste so häufig gefragt wie an Silvester. Oftmals ist diefahrlässige Verwendung von Feuerwerkskörpern die Ursache für Brändeund Unfälle - zumeist in Kombination mit Alkohol. Durch den richtigenUmgang mit Feuerwerkskörpern lassen sich solche Gefahren jedochleicht vermeiden. "Beim Feuerwerk ist es wichtig einen klaren Kopf zuhaben und die Gebrauchsanweisung genau zu beachten", so RainerWeiskirchen, Fachmann für Produktsicherheit bei TÜV Rheinland.Nur getestetes Feuerwerk zulässigIn Deutschland sind nur Feuerwerksprodukte zulässig, die vonunabhängigen Prüfinstituten wie TÜV Rheinland getestet wurden.Geprüfte Produkte kann man an der CE-Kennzeichnung in Kombination mitder Kennnummer der Prüfstelle erkennen und an einer Registriernummer,die zusätzlich noch die Kategorie des Feuerwerks benennt. Die für dendeutschen Handel freigegebenen Böller und Raketen verfügen zusätzlichüber eine von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung(BAM) verliehene Identifikationsnummer. "Feuerwerk, das mit F1 oderF2 gekennzeichnet ist, darf ab 12 beziehungsweise 18 Jahren verwendetwerden. Mit F3 und F4 gekennzeichnete Produkte dürfen nur vonPyro-Profis erworben und gezündet werden, auch an Silvester", soWeiskirchen. Kindern unter 12 Jahren ist der Gebrauch vonFeuerwerkskörpern generell verboten.TÜV Rheinland empfiehlt, Feuerwerk nur aus sicheren Quellen zubeziehen, beispielsweise Supermärkte, Baumärkte und Warenhäuser. Auchwenn der Kauf von Böllern und Raketen bereits nach denWeihnachts-Feiertagen möglich ist, tatsächlich erlaubt ist dasAbbrennen trotzdem nur an Silvester und am Neujahrstag.Raketen nie aus der Hand zündenWer keine Brände riskieren will, sollte die Gebrauchsanweisung desHerstellers genau beachten. Raketen sind nur im Freien und auchniemals aus der Hand heraus zu zünden. Um Brand- undVerletzungsrisiken zu vermeiden, sollte beim Abbrennen derFeuerwerkskörper stets ein ausreichender Sicherheitsabstand zuPersonen, Autos und Bäumen eingehalten werden. Es empfiehlt sichauch, alle brennbaren Dinge von Balkonen und Terrassen zu entfernenund während des Feuerwerks Türen und Fenster geschlossen zu halten.Herumfliegenden Böller und Raketen könnten ansonsten ins Haus oderdie Wohnung gelangen. "Brand- und Verletzungsgefahren sindvermeidbar, wenn man sich an die Gebrauchsanweisung hält und nichtfahrlässig handelt", erklärt TÜV Rheinland-Experte Weiskirchen."Unbedingt zu beachten ist, dass nicht explodierte Feuerwerkskörperauf keinen Fall ein zweites Mal angezündet werden dürfen."Vorsicht bei AlkoholVor Kirchen, Krankenhäusern, Kindern- oder Altersheimen ist dasZünden von Böllern und Raketen grundsätzlich untersagt. Gemeinden undStädte bieten auf ihrer Internetpräsenz Bekanntmachungen zu örtlichenVerboten an. Unfälle mit Feuerwerkskörpern passieren häufig inKombination mit Alkohol, der nicht nur Jugendliche leichtsinnigmacht. "Es muss ja nicht die 0-Promille-Grenze sein, aber wie beimAutofahren gilt: Besser andere an das Steuer - also an die Zündschnur- lassen, wenn man getrunken hat." Verantwortungsvoll handelt, wer inseiner Umgebung alkoholisierten Personen das Zünden vonFeuerwerksprodukten untersagt. Um Bränden und Verletzungenvorzubeugen, sind vor allem umsichtige Erwachsene gefragt.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Rainer Weiskirchen Presse, Tel.: 0911/655 4230Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: T?V Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell