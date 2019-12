Silvesterböllerei - Das neue Jahr lieber mit guter Luft beginnen

Berlin (ots) - Same procedure as every year? Zu Silvester wird in Deutschlandvielerorts außer Rand und Band geböllert. Der Effekt: schlechte Luft, Müllbergean den Straßenrändern, Sachschäden, verängstige Tiere und viele Menschen, diesich scheuen um Mitternacht auf die Straße zu gehen. Aus Sicht des Bund fürUmwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) ist es an der Zeit, das Bewusstseinfür ein zeitgemäßes Silvesterfeuerwerk zu wecken und Alternativen aufzuzeigen:Licht-Shows und öffentliche Pyro-Spektakel statt privates Böllern im Feinstaub."Wir brauchen eine Alternative, dabei geht es uns nicht um ein Verbot desSilvesterfeuerwerks, sondern um eine angemessene Form, um den Start ins neueJahr zu feiern", erklärt BUND-Vorsitzender Olaf Bandt. "Auch in andereneuropäischen Ländern gibt es längst gesetzliche Vorgaben. Der letzte Tag im Jahrsollte etwas Besonderes sein und nicht im Feuerwerksnebel und im Mülluntergehen."Die Freisetzung von Giften und Gefahrstoffen beim Silvesterfeuerwerk sollteweitestgehend reduziert werden. Dazu sind gesetzliche Regelungen erforderlich.Nur so kann das Ausmaß der Freisetzung von Schadstoffen und deren Immission inWohngebieten deutlich reduziert werden.Schadstoffe in Feuerwerkskörpern müssen begrenzt oder ganz verboten werden.Bandt: "Wir rufen die Bundesregierung auf, das Sprengstoffrecht so zu ändern,dass durch die Bundesanstalt für Materialforschung nicht nur die Zusammensetzungder Knallkörper und Raketen sowie deren Gebrauchssicherheit geprüft wird,sondern Feuerwerk auch aufgrund der Toxizität der enthaltenen Stoffe oder derentstehenden Brandprodukte sowie hoher Staubentwicklung verboten werden kann."Auf kommunaler Ebene schlägt der Umweltverband vor, Voraussetzungen zu schaffen,nach denen das Abbrennen von Feuerwerk in bestimmten Gebieten aus Gründen desallgemeinen Gefahren- und Immissionsschutzes verboten werden kannbeziehungsweise nur in besonderen festzulegenden Gebieten erfolgen darf, beidenen Brandschutz, Immissionsschutz und Naturschutz gewahrt sind.Die Einschränkung, das Verbot und die Verlagerung von Silvesterfeuerwerk mussverpflichtender Teil der Luftreinhalteaktionspläne werden."Wir fordern die Kommunen auf, auf Feuerwerk an jeder Straßenecke zu verzichtenund stattdessen alternative Orte anzubieten, an denen ein Silvesterfeuerwerk fürdie Bürgerinnen und Bürger stattfindet. Nur so lassen sich die Auswirkungenbegrenzen und für Mensch und Natur akzeptabel gestalten. Dies können auchöffentliche Höhenfeuerwerke sein, an denen sich die Bürgerinnen und Bürgeranstelle eigenen Feuerwerks beteiligen können", so Bandt.Mehr Informationen: http://ots.de/TvRHczPressekontakt:Kontakt: Rolf Buschmann, BUND-Referent technischer Umweltschutz,Mobil: 0176-55080870, E-Mail: rolf.buschmann@bund.netBUND-Pressestelle:Sigrid Wolff | Daniel Jahn | Judith Freund | Heye JensenTel. 030-27586-425 | -531 | -497 | -464 | E-Mail: presse@bund.net,www.bund.netWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7666/4472759OTS: BUNDOriginal-Content von: BUND, übermittelt durch news aktuell