Silvester: Hotelpreise steigen in beliebten Metropolen (FOTO)

München (ots) -- Übernachtung in Prag zum Jahreswechsel mehr als doppelt so teuerwie im Dezemberschnitt- Am günstigsten übernachten Besucher an Silvester in Frankfurt a.M. und Warschau- In Stockholm und Stuttgart zahlen Gäste am 31. Dezember nichtmehr als im MonatsmittelZu Silvester steigen die Übernachtungspreise in beliebteneuropäischen Metropolen: In 19 von 21 betrachteten Städten kostenHotelzimmer mehr als im Dezembermittel. Im Schnitt steigen die Preisezum Jahreswechsel um 34 Prozent.*) Besonders stark fällt derPreisanstieg in Prag aus. Hotelgäste in der tschechischen Hauptstadtzahlen für eine Übernachtung am 31. Dezember im Durchschnitt 292 Euro- mehr als doppelt so viel im Vergleich zum durchschnittlichenPreisniveau im Dezember (141 Euro). In Deutschland steigen die Preiseam deutlichsten in Berlin. Zu Silvester kostet ein Hotelzimmerdurchschnittlich 175 Euro und damit 68 Prozent mehr als im Schnitt.Günstigste Übernachtung zum Jahreswechsel in Frankfurt a. M. undWarschauAm günstigsten verbringen Hotelgäste den Jahreswechsel inFrankfurt a. M. (Ø 95 Euro pro Nacht) und Warschau (Ø 101 Euro proNacht), obwohl auch in diesen Städten die Preise zu Silvesterteilweise deutlich steigen. Wer schon immer einmal Stockholm erkundenwollte, kann das bedenkenlos über Neujahr machen. Nur in derschwedischen Hauptstadt und außerdem in Stuttgart kostet eineÜbernachtung an Silvester genauso viel wie im Dezembermittel.**)Persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail durchCHECK24-HotelexpertenKunden, die Fragen rund um die Hotelbuchung haben, erhalten beiden CHECK24-Hotelexperten an sieben Tagen in der Woche einepersönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im digitalenKundenkonto sehen und verwalten sie ihre Buchungen jederzeit.*)Details zur Methodik und Preisverläufe der 21 betrachteten Städteverfügbar unter http://ots.de/jisADH**)weitere Informationen unter: http://ots.de/dUNsmu