"Silvester Hit-Countdown - Welcome 2018" (FOTO)

München (ots) -Zusammen mit den "Berlin - Tag & Nacht"-Stars ins neue Jahr- Drei unterschiedliche Locations mit hochkarätigen Musik-Acts- Ausstrahlung: Sonntag, 31. Dezember 2017, um 20:15 Uhr bei RTLIIHinein ins neue Jahr mit den Stars von "Berlin - Tag und Nacht":An gleich drei Locations wird zusammen mit mehreren musikalischenTop-Acts das alte Jahr verabschiedet und das neue willkommengeheißen. Während Ole seine neue Single in St. Anton zum Besten gibt,feiern im Matrix unter anderem Scooter, Eko Fresh feat. CulchaCandela und Caught in the Act die Nacht der Nächte. Zudem bringenLive-Schalten vom Brandenburger Tor mit Schmidti, Krätze undModerator Giovanni Zarrella die Party ins Wohnzimmer - und dieZuschauer feiern mit.Party pur zum Jahreswechsel: An drei verschiedenen Locationsfeiert RTL II mit dem "Silvester Hit-Countdown - Welcome 2018" insneue Jahr und macht die letzte Nacht zur besten Nacht des Jahres.Zwischen den Live-Schalten zum Brandenburger Tor mit ModeratorGiovanni Zarrella geben Musik-Acts internationaler Stars denSoundtrack für die längste Party.Mit Performances von unter anderem Scooter, Eko Fresh feat. CulchaCandela, Caught in the Act, Vincent Gross, Kerstin Ott aus dem Matrixin Berlin, können die Zuschauer ins neue Jahr tanzen. Natürlichdürfen auch hier die Stars von "Berlin - Tag & Nacht" nicht fehlen:Piet, Nina, Basti, Mandy und Rick feiern mit und mischen die Partyordentlich auf.In St. Anton gibt es bei Après-Ski und Glühwein Oles neue Singleauf die Ohren. Der Schlagersänger bekommt hier tatkräftigeUnterstützung von Alessia, gibt seinen neuen Song zum Besten undheizen in Tirol ordentlich ein, bevor es dann um Punkt Mitternachtsoweit ist: Die Zuschauer sind Live dabei, wenn Schmidti und Krätzeüber den Dächern Berlins auf das Feuerwerk am Brandenburger Torblicken. Drei Locations - eine Party und jede Menge musikalischeHighlights um mit diesem Partymarathon ins neue Jahr zu starten.Die Nacht ist noch längst nicht vorbei, denn auch im Anschlussgeht es um 00:25 Uhr mit "100% Scooter - 25 Years Wild & Wicked"musikalisch weiter.Ausstrahlung: Sonntag, 31. Dezember 2017, um 20:15 Uhr bei RTL IIÜber den "Silvester Hit-Countdown - Welcome 2018" bei RTL II:Partymarathon in der Silvesternacht: Zum Jahreswechsel liefert RTLII mit dem "Silvester Hit-Countdown - Welcome 2018" das perfekteProgramm für die Nacht der Nächte. Über vier Stunden lang sorgenbeliebte Musik-Acts mit den Chartkrachern des Jahres und legendärenHit-Klassikern für Stimmung. In Live-Schalten fangen die "Berlin -Tag & Nacht"-Stars Schmidti und Krätze über den Dächern Berlins denSilvester-Spirit der Hauptstadt ein - inklusive des spektakulärenNeujahrsfeuerwerks.