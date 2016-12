Silvester: Balkon vor Brand durch Böller schützen / Deutscher Feuerwehrverband rät: Weihnachtsbaum nicht auf Terrasse lagern

Berlin (ots) - Auf Balkon oder Terrasse sammeln sich im Winter oftviele Dinge an: Gartenmöbel, Sonnenschirm, leere Kisten oderZeitungsstapel. Man plant, sie beim Frühjahrsputz zu entsorgen oderim Sommer wieder in den Garten zu stellen - doch vor allem anSilvester ist dieses Gerümpel gefährlich. "Wenn Balkon oder Terrassevollgestellt sind, erhöht sich damit die Brandlast ungemein", warntder Deutsche Feuerwehrverband (DFV).Vor allem leicht entzündliche Materialien wie Papier oder dertrockene Weihnachtsbaum sollten in der Silvesternacht nicht draußengelagert werden. Sie könnten durch einen fehlgeleiteten - oder gargezielt abgeschossenen - Böller in Brand gesetzt werden. Einsolcherart angefachtes Feuer kann sich unter Umständen auch in dieWohnung ausbreiten.Daher rät der Fachverband, die Wohnung in der Silvesternacht vorBrandgefahren zu schützen: "Entfernen Sie Möbel, Hausrat und anderebrennbaren Gegenstände von Balkonen, Terrassen und aus Hauseingängen.Halten Sie Fenster und Türen geschlossen." Wenn der Balkon dochbrennt, sollte man nur dann versuchen, das Feuer zu löschen, wenndies ohne Eigengefährdung möglich ist. Ansonsten gilt: Türenschließen, mit allen Personen die Wohnung verlassen und die Feuerwehrüber den kostenfreien Notruf 112 alarmieren!Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia DarmstädterTelefon: 030-28 88 48 823Fax: 030-28 88 48 809darmstaedter@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell