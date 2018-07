Silvercrest Asset Management: War die Aufregung umsonst?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Für die Aktie Silvercrest Asset Management stehen per 25.07.2018 17,35 USD an der Heimatbörse NASDAQ GM zu Buche. Silvercrest Asset Management zählt zum Segment "Asset Management & Custody Banken".Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Silvercrest Asset Management entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Silvercrest Asset Management-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Silvercrest Asset Management-Aktie. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 19 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 9,51 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (17,35 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Silvercrest Asset Management somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

