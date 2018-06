Silvercorp Metals Aktie: Das wichtige Signal – es geht aufwärts!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Silber könnte bei einer Währungskrise eine entscheidende, positive Rolle spielen, so die Meinung zahlreicher Analysten. In den kommenden Wochen wird sich zeigen, ob diese These stimmt. Die Aktie jedoch von Silvercorp Metals ist schon deutlich stärker als der Markt. Relativ legte die Aktie am Montag etwa 1,3 % zu. Damit hat der Wert die Chance, den charttechnischen Aufwärtstrend der vergangenen Wochen ... Mehr lesen...

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.