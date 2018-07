Silvercorp Metals Aktie: Einfach kaufen? Kurs „günstig“

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Silvercorp Metals ist in den vergangenen Wochen etwas gefallen. Dies ändert am gesamten charttechnischen Bild des Fondskurses indes nicht. Der Wert hat ausgehend von den Kursen in Höhe von 1,87 etwa Mitte Februar inzwischen deutliche Kursaufschläge von – bis zum heutigen Tag – mehr als 20 % geschafft. Damit konnten die Notierungen charttechnische Aufwärtstrends mit Unterstützungen bei 2,30 Euro bis hinunter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.