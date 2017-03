Silver Wheaton: Diese Kursentwicklung wird sich beschleunigen!

Weitere Suchergebnisse zu "Silver Wheaton":

Liebe Leser,

letzte Woche mussten die Anleger von Silver Wheaton einige Neuigkeiten verdauen, denn der Kurs ist mit -10 % geradezu dramatisch eingebrochen. Frank Holbaum hat sich dies in der letzten Woche genauer angeschaut.

Im Abwärtstrend! Die Aktie hat wichtige Marken unterschritten und befindet sich sowohl technisch wie auch charttechnisch bewertet nunmehr in einem klaren Abwärtstrend. Auch ohne Unternehmensnachrichten hat sich die Situation nun zugespitzt.

Unterstützung in Sicht? Die nächste Unterstützung der Aktie findet sich in Höhe von 18,00 Euro. Rutscht der Kurs auch unter diese Marke, könnte es vergleichsweise schnell weiter nach unten gehen. Technische Analysten haben dafür ein Kursziel bei etwa 14,08 Euro ausgemacht. Denn hier findet sich das aktuelle 12-Monats-Tief vom 4. April 2016. Bis dahin hat die Aktie noch mehr als 25 % Luft – oder auch Risiko. Eine Haltemarke nach unten könnten 16,61 Euro bilden. Hier hatte Silver Wheaton zuletzt am 20. Dezember 2016 ein Zwischentief markiert.

Eindeutiger Abwärtstrend! Aus technischer Sicht ist der Abwärtstrend eindeutig und der GD200 als Indikator für einen langfristigen Abwärtstrend ist mittlerweile gut 14 % entfernt. Deshalb hat sich die Stimmung aktuell stark verdüstert.

Steht hier nun ein weiterer Kurssturz bevor? Wir bleiben für Sie informiert.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.