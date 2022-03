Silver Bear Resources-Aktie: Tiefere Kurse sind noch nicht vom Tisch

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

So beeindruckend der Anstieg vom Freitag gleich zur Eröffnung ist, so unbedeutend ist er, denn einen intensiven Handel gab es im weiteren Verlauf des Tages nicht mehr. Über der Silver-Bear-Resources-Aktie schwebt daher auch weiterhin die Gefahr, dass sich seit dem Scheitern an der Marke von 0,08 Euro im späten Januar eine zumindest dreiteilige ABC-Korrektur entwickelt. Der Anstieg seit Anfang März ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung