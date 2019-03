SilverCrest Metals: Das ist mal eine Nummer!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Per 18.03.2019 wird für die Aktie SilverCrest Metals am Heimatmarkt Venture der Kurs von 4,72 CAD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Edelmetalle und Mineralien".

Unser Analystenteam hat SilverCrest Metals auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der SilverCrest Metals wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 5 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Das Kursziel für die Aktie der SilverCrest Metals liegt im Mittel wiederum bei 5,38 CAD. Da der letzte Schlusskurs bei 4,72 CAD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 13,88 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der SilverCrest Metals insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 92,4 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt SilverCrest Metals damit 97,33 Prozent über dem Durchschnitt (-4,93 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -4,93 Prozent. SilverCrest Metals liegt aktuell 97,33 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für SilverCrest Metals heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 44,78 Punkten, zeigt also an, dass SilverCrest Metals weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Hold"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. SilverCrest Metals ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 56,63). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Zusammen erhält das SilverCrest Metals-Wertpapier damit ein "Hold"-Rating in diesem Abschnitt.