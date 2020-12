Silva Imken leitet das Marketing bei ananné

Erlenbach (ots) - Silva Imken übernimmt zum 01. Januar 2021 die Position Director Marketing & Communications für die natürliche Premium Wirkkosmetikmarke ananné (https://ananne.com) der ananné AG Swiss Mountain Organics im Kanton Zürich. Sie verantwortet damit die weltweiten Marketingaktivitäten der in der Schweiz hergestellten und zertifizierten Wirkstoffkosmetik.Silva Imken war zuletzt Marketingleiterin bei der Börlind GmbH. Dort verantwortete sie die Bereiche Brand-/ Product Management, Trademarketing, Public Relations, Social Media, Online-Marketing und e-Commerce sowie den Kundenservice für die Marken ANNEMARIE BÖRLIND - Natural Beauty und DADO SENS Dermacosmetics.Ihre Karriere begann sie 1995 bei der Bertelsmann Music Group in Hamburg. Von dort wechselte sie 2003 zur Berliner AD IN Marketing-Beratung. Während dieser Zeit war sie u.a. als Pressesprecherin für Veranstaltungen wie "Die Goldene Kamera" verantwortlich.2013 folgte mit Börlind der Einstieg in die Kosmetikbranche."Mit Silva Imken holen wir eine erfahrene Fachfrau mit langjähriger Expertise in der Wirkkosmetik ins Unternehmen. Ich bin überzeugt, dass Sie unsere smart luxury brand ananné weiterentwickeln und zu internationalem Erfolg führen wird", so Firmengründer Prof. Dr. med. Urs Pohlman.Pressekontakt:ananné AGClaudia BallyCommunications & Social MediaSeestrasse 57CH-8703 Erlenbach/ZürichTel+41 (0) 44 251 92 88claudia.bally@ananne.comOriginal-Content von: ananné AG Swiss Mountain Organics, übermittelt durch news aktuell