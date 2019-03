Siltronic hebt Dividende stärker als erwartet an

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Chipzulieferer Siltronic will nach einem starken Geschäftsjahr 2018 die Dividende kräftig erhöhen.



Die Gewinnbeteiligung soll auf 5 Euro verdoppelt werden, wie das MDax-Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Damit fällt die Ausschüttung höher als erwartet aus. Experten hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 4,80 Euro gerechnet. Der Gewinn zog im vergangenen Jahr um 108 Prozent auf knapp 401 Millionen Euro an. Auch hier überraschte Siltronic positiv. Das Unternehmen hatte bereits im Februar die wichtigsten Eckdaten für 2018 und einen vorsichtigen Ausblick für das laufende Jahr vorgelegt./zb/tav