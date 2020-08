Siltronic geht richtig ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Mit einem kräftigen Anstieg begeht Siltronic den heutigen Handelstag. Schließlich sind die Aktien aktuell rund drei Prozent teurer als gestern. Einen Platz an der Sonne bei den Tagesgewinnern kann sich der Titel damit sichern. Beginnt dadurch nun ein neuer Siegeszug oder ist das nur ein kurzes Aufbäumen?

Am Himmel der Charttechniker überwiegen trotz der Kursgewinne die Regenwolken. Denn die nächste wichtige Haltezone ist nach wie vor in greifbarer Nähe. Bis dato lag dieser Tiefpunkt bei 72,62 EUR. Anleger sollten Siltronic also unbedingt im Auge behalten.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft langfristig orientierten Börsianern derzeit nicht. Denn diese Linie verläuft bei 81,98 EUR, sodass für Siltronic Abwärtstrends gelten. Allerdings verlieren die langfristigen Abwärtstrends durch den heutigen Tag kräftig an Fahrt.

