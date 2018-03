Siltronic führt den TecDAX an

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

Liebe Leser,

gestern noch der drittgrößte Verlierer im TecDax, war die Aktie von Nemetschek am Mittwoch der drittgrößte Gewinner im TecDAX. Die Aktie des Softwareanbieters aus München gewann bis kurz vor Börsenschluss 1,31 Prozent hinzu und stand bei 88,75 Euro. Gefragt waren im TecDAX auch die Werte von Siltronic (plus 4,21 Prozent, 159,80 Euro) und 1&1 Drillisch (plus 1,71 Prozent, 62,30 Euro).

Siltronic ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Tim Ackermann.