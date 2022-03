Siltronic beglückt Aktionäre mit satter Dividende

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Der Waferhersteller Siltronic (WKN: WAF300) überrascht seine Anteilseigner mit einem kräftigen Gewinnsprung und einem positiven Ausblick. Die Münchner zeigen in ihrem Jahresbericht 2021 in allen Belangen verbesserte Zahlen gegenüber dem Vorjahr auf und wollen Aktionäre mit einer um 50% höheren Dividende beglücken. Der Kurs zieht bei Tradegate kräftig um 3,42% auf 92,56 € an, im Hoch ...





