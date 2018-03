Siltronic: Wie geht es nun weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Liebe Leser,

der Aktienkurs des Waferherstellers Siltronic liegt zurzeit bei 153 Euro und damit nicht weit entfernt vom Allzeithoch. Daraus könnten sich Chancen ergeben. Das Unternehmen stellt Wafer aus Reinstsilicium her. Wafer sind die Grundlage für die Herstellung von Chips, welche in Smartphones, Computern, Flachdisplays, Navigationssystemen etc. eingebaut werden. Zu den Kunden von Siltronic gehören unter anderem Intel, Toshiba, Samsung und Sony. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.