Siltronic: Wer weiß!

Bei Siltronic fiel am Freitag (28. September) eine Stimmrechtsmitteilung auf: Derzufolge hat der größere Aktionär BlackRock, Inc. mit Sitz in Wilmington/USA direkt oder via ihm zugerechnete Unternehmen die Höhe der Gesamtstimmrechtsanteile (via Stimmrechte und entsprechende Instrumente) von 3,46% auf 4,22% insgesamt aufgestockt. Die Höhe der direkten Stimmrechtsbestände liegt demnach bei 3,14%. Da stellt sich natürlich die Frage – will BlackRock den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.