Siltronic: Weiter aufwärts!

Liebe Leser,

die Siltronic-Aktie ist ein schönes Beispiel dafür, dass eine sehr gute Entwicklung im operativen Geschäft Hand in Hand gehen kann mit einem Aktienkurs, der von Hoch zu Hoch eilt. Gestern gab es bei der Aktie zwar mal Gewinnmitnahmen – aber das ist kein Beinbruch, der Aufwärtstrend ist intakt und auf Jahressicht liegt die Performance bei nahezu unglaublichen +280%! Damit gehört die Aktie natürlich zu den Stars im TecDAX. Im Hinblick auf die operative Entwicklung kann man auch nicht meckern. So war bei Siltronic im dritten Quartal das Ebitda (= Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) um 46% gegenüber dem Vorquartal gestiegen. Das ist der Stoff, aus dem Kursgewinne gemacht werden.

Siltronic: Aktionär norwegischer Staat im Blick

Was gibt es sonst Neues? Am Dienstag teilte Siltronic mit, dass der Großaktionär „Finanzministerium im Auftrag des Staates Norwegen“ die Beteiligung an Siltronic von 5,55% auf 4,75% verringert habe. Mir ist aufgefallen, dass bei diesem Aktionär in den vergangenen Monaten die Beteiligung gelegentlich einmal etwas gestiegen oder gefallen ist. Nun, wer will es den Norwegern verdenken, wenn sie nach solchen fulminanten Kursgewinnen auch einmal ein bisschen Gewinne vom Tisch nehmen. 4,75% Beteiligung sind immer noch eine beachtliche Hausnummer.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.