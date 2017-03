Siltronic: Wacker Chemie gibt Mehrheit ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

Die Wacker Chemie AG hat fast die Hälfte ihrer Siltronic-Aktien verkauft und damit die meldepflichtige Schwelle von 50 Prozent unterschritten. Über die Dr. Alexander Wacker Familiengesellschaft mbH hatte der Münchener Chemiekonzern seinen Anteil am 17. März kurz nach einer positiven Umsatzprognose seiner Silizium-Tochter von 57,83 Prozent auf 30,83 Prozent verringert. Davon hält die Wacker Chemie AG nach der Veräußerung von 8,1 Mill. Aktien noch 6,75 Mill. Aktien direkt, das entspricht einem Anteil an den Stimmrechten von 22,5 Prozent. Über die Wacker-Chemie Dritte Venture GmbH werden unverändert 2,5 Mill. Aktien gehalten, was 8,33 Prozent an den Stimmrechten entspricht. Wacker bleibt bedeutendster Aktionär bei Siltronic. Es folgt die FMR LLC mit 5,19 Prozent. Mandeep S. Manku erhöhte zudem am 15. März über die Coltrane Master Fund, L.P. seinen Anteil an den Stimmrechten von 3,62 Prozent auf 5,16 Prozent.

Insgesamt belief sich der von der AfU Research GmbH identifizierte Fondsbesitz im Februar 2017 auf 12,57 Prozent des Gezeichneten Kapitals von Siltronic. Damit hat sich der Bestand im Vergleich zum Vormonat um 0,66 Prozentpunkte erneut erhöht.

Ein Beitrag von Michael Garth.