Siltronic: Vorsicht, das könnte kippen!

Zulieferer für die Halbleiterindustrie wie der Wafer-Hersteller Siltronic (ISIN: DE000WAF3001) gehören zu den zyklischsten Aktien überhaupt. Bei einer starken Konjunkturlage können ihre Gewinne explodieren. Aber spürt die Chipindustrie auch nur leichten Druck, bekommen den sofort auch die Zulieferer zu spüren. Und dann können die Gewinne implodieren. Was in den letzten zwölf Monaten niemand zur Kenntnis nahm. Siltronic stieg, wie an der Schnur aufgezogen, von 22 Euro im Oktober 2016 auf das Verlaufs-Rekordhoch von 142,70 Euro im November. Den meisten Marktteilnehmern ist zwar klar, dass die Börse keine Einbahnstraße ist, eine Korrektur jederzeit kommen könnte. Aber solange die Charts noch grünes Licht geben – warum zu früh aussteigen? Diese Denkweise bedingt aber auch, dass man achtgeben muss, bloß nicht zu spät auszusteigen, denn:

Wenn die Masse der Akteure sich an den Charts orientiert, würde ein Bruch des neuralgischen Punktes dazu führen, dass alle auf einmal aus der Aktie heraus wollen. Die im November zunehmende Volatilität macht deutlich, dass da was kommen könnte … die Nervosität nimmt zu. Das führte zunächst dazu, dass der Versuch, das am 13. November markierte Verlaufshoch zu überwinden, abgebrochen wurde. Danach fielen am Montag die 20-Tage-Linie und die September-Aufwärtstrendlinie, wochenlang doppelter Leitstrahl der Rallye. Und damit wird es jetzt spannend.

Denn wollen die Bullen das Ruder noch einmal herumreißen, müssten sie es sofort tun. Die nächste Supportlinie wäre das Tagestief des 9. November bei 123,55 Euro. Würde das brechen, wäre ein Topp vollendet … und nach unten eine Menge Spielraum. Denn durch diesen Nonstop-Anstieg hat Siltronic nach dem Ausbruch über das Hoch von Anfang August bei 94,48 Euro keine wirklich markanten Unterstützungen ausbilden können. Dort wartet zudem die Oktober 2016-Aufwärtstrendlinie. Verlockend für bearishe Trader. Und da durch diese Hausse eine ganze Menge Vorschusslorbeeren verteilt wurden, könnte man nicht einmal behaupten, dass die Aktie im Fall einer Korrektur in diese Zone zwingend „zu billig“ wäre. Ein Stop Loss für laufende Long-Trades knapp unter dieser jetzt anvisierten Supportlinie bei 123,55 Euro wäre daher wirklich eine Überlegung wert.

