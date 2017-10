Siltronic: Von der Hölle in den Himmel – und zurück?

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Lieber Leser,

größter Gewinner im TecDAX ist heute – neben Aixtron – die Aktie der Siltronic AG. Grund hierfür ist insbesondere die Kurszielerhöhung des Mainfirst-Analysten Jürgen Wagner von bisher 125 auf nun 150 Euro. Wenngleich ich diese Kursrally zunehmend mit Skepsis betrachte, könnte sie noch weitergehen. Aber der Reihe nach!

Siltronic mit hervorragenden Quartalszahlen und erneuter Prognose-Erhöhung

Bereits am vergangenen Donnerstag hatte Siltronic seine aktuellen Quartalszahlen vorgelegt und dabei noch einmal die eigenen Prognosen angehoben. Dies war bereits die dritte Anhebung der Jahresziele in 2017 und diese kam natürlich gut an. Allerdings fiel sie dieses Mal eher marginal aus. Hatte man zuletzt noch einen Jahresumsatz von mindestens 1,12 Mrd. Euro bei einer EBITDA-Marge von mindestens 27% in Aussicht gestellt, möchte man nun einen Jahresumsatz von mindestens 1,16 Mrd. Euro bei einer EBITDA-Marge von 29% erzielen.

Anfang des Jahres hatte Siltronic noch von einem Jahresumsatz von mindestens 1,0 Mrd. Euro bei einer EBITDA-Marge von 20% gesprochen. Dies wurde jedoch im Laufe des Jahres gleich mehrfach sukzessive angehoben, was klar für brummende Geschäfte spricht. Denn das zusätzliche Umsatzwachstum bei gleichzeitig steigenden Margen beweist, dass man nicht auf Kosten von Rabatten das Wachstum forciert hat.

Vor zwei Jahren wollte die Aktie keiner haben, nicht mal Wacker Chemie!

Damit weist die Aktie nun, auf Basis der erneut aktualisierten Prognosen, ein KUV 2017e von ca. 3,25 bei einem KGV 2017e von über 20 auf. Angesichts des zuletzt starken Wachstums ist dies zurzeit durchaus gerechtfertigt. Allerdings schauen die Anleger an der Börse in der Regel 6-12 Monate in die Zukunft. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Geschäfte in Zukunft genauso gut weiterlaufen wie zuletzt. Denn die Chipbranche, für die Siltronic ein wichtiger Zulieferer ist, ist bekanntlich eine sehr zyklische Branche.

Erinnern wir uns daher einfach mal zwei Jahre zurück. Damals wollte niemand Siltronic-Aktien haben. Selbst die Konzernmutter Wacker Chemie trennte sich seinerzeit ja von der ungeliebten Tochter und brachte sie an die Börse. Grund, ähnlich wie seinerzeit bei Siemens und Infineon, war die starke Zyklik im Geschäftsverlauf, die Wacker Chemie so nicht mehr haben wollte. Daher halte ich den aktuellen Höhenflug für so übertrieben wie den damaligen Tiefflug und schließe mich dem eingangs genannten Analysten nicht an. Zwar ist bei einer Momentum-Aktie wie Siltronic alles möglich. Aber je höher sie nun fliegt, desto tiefer könnte der folgende Absturz ausfallen!

Amazon wird uns verfluchen, …

. . . denn heute erhalten Sie den Report, über den grade jeder spricht KOSTENLOS: „Blockchain – die 8.330%-Anlagechance!“ Während dieses Meisterwerk bei Amazon für 25,90 € gehandelt wird, erhalten Sie es hier heute absolut KOSTENFREI! Fordern Sie den Report jetzt einfach mit einem Klick auf den Link an.

Werden Sie um 8.330 % reicher!

Ein Beitrag von Sascha Huber.