Siltronic: Übernahme vom Tisch – und jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Es kommt keine Übernahme von Siltronic (WKN: WAF300) durch GlobalWafers zustande. Das gab Siltronic heute bekannt. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte die Frist zur Genehmigung verstreichen lassen.

Siltronic ist ein global ausgerichteter Waferhersteller mit Hauptsitz in München und Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Die Aktien der Siltronic sind in den Börsenindizes SDAX und TecDAX vertreten.

Genehmigung nicht erteilt

Mit Ablauf des 31. Januar lief die Frist ab, ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.