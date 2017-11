Siltronic: Stark!

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

bei vielen Charts zeigt sich derzeit dieses Bild: Nach einer starken Performance in den ersten drei Monaten und frischen Jahreshochs setzte eine schärfere Korrektur ein – und die Frage ist, ob es ein „top out“ gab oder ob sich die Kurse fangen und auf neue Jahreshochs steigen. Anders bei der Siltronic Aktie (ehemalige Tochter von Wacker Chemie). Die steigt und steigt und steht aktuell praktisch auf Jahreshoch. Alleine in den vorigen 3 Monaten hat der Titel per saldo rund 47% zugelegt, auf Jahressicht sind es gar ca. +316%.

Siltronic: Aktionäre können sich freuen

Natürlich, Prognose-Erhöhung und die Ankündigung, in Zukunft ca. 40% des Konzerngewinns als Dividende ausschütten zu wollen – das alles war und ist bullish. Und auch die Tatsache, dass J.P. Morgan (bzw. damit verbundene Unternehmen) zuletzt den eigenen Anteil an Siltronic auf über 3% aufgestockt haben, wirkt eher bullish. Freuen kann sich auch ein Unternehmens-Insider von Siltronic, der Mann kaufte laut meldepflichtiger Mitteilung im September 1.860 Siltronic-Aktien – da stand der Kurs noch unter 90 Euro. Die Nachrichtenlage ist insofern gut – doch die Frage ist natürlich, wann das denn alles im Kurs „drin“ ist.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.