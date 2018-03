Siltronic: Die Signale sprechen für sich!

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Liebe Leser,

Siltronic ist am Montag nach einem sehr starken Auftakt mit leichten Abschlägen aus dem Handel gegangen. Die Aktie ist aus charttechnischer Sicht dennoch auf dem Weg nach ganz oben – zu einem neuen Allzeithoch. Das jüngste Top war erst am 21. März erreicht worden und verläuft in Höhe von 159,85 Euro. Dieses Top ist jetzt wieder direkt greifbar. Chartanalysten verweisen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.