Siltronic: Short-Idee nimmt Konturen an!

zu den größten Verlierern im TecDAX gehört heute die Aktie der Siltronic AG. Ich hatte zuletzt bereits mehrfach auf die fundamentale Überbewertung sowie die zunehmend kritische charttechnische Verfassung der Aktie hingewiesen und sie als Short-Idee vorgestellt. Diese Short-Idee nimmt nun Konturen an!

Fundamental zu teuer…

Die Aktie ist meines Erachtens fundamental zu teuer. Das dürfte den ein oder anderen Leser sicherlich überraschen, weil Siltronic zuletzt seine Prognosen angehoben hat, was für einen boomenden Markt spricht. Prinzipiell ist das auch richtig, nur dauern solche Boomphasen eben in der Regel nicht ewig. Und meistens, wenn der Markt boomt, wird es eben Zeit, sich von stark gestiegenen Aktien zu trennen.

Konkret: Auf Basis der zuletzt erhöhten Umsatz- und Gewinnprognosen wird die Aktie zurzeit mit einem, vergleichsweise günstigen, KGVe von rund 16 bewertet. Ebbt der Boom, der insbesondere von der gegenwärtig sehr gut laufenden Chipindustrie getragen wird, jedoch ab, kann dieses KGV sehr schnell auf weit über 20 steigen. Da ich von einem baldigen Abschwung der Chipbranche ausgehe, ist dieses Szenario weit weniger unrealistisch als man aktuell vermuten könnte.

…und charttechnisch sehr kritisch!

Doch es ist nicht nur die fundamentale Bewertung der Aktie, die mir Sorgen bereitet. Zugleich hat sich nämlich zuletzt auch noch das Chartbild deutlich eingetrübt. Zwar gelang es Siltronic im Zuge der letzten Prognose-Erhöhung nochmal auf neue Höchstkurse auszubrechen, die eigentlich erwartbaren dreistelligen Notierungen wurden aber verfehlt. Vielmehr ging der Aktie um 95 Euro die Puste aus und sie fiel deutlich zurück. Somit kann man nun eine, wenngleich etwas unschöne, S-K-S Trendwendeformation ausmachen, die mit Bruch der Nackenlinie um 75 Euro vollendet wäre.

Das theoretische Kursziel aus dieser Formation läge anschließend um 55 Euro. Allerdings glaube ich, dass die Aktie – sollte sie einmal in diesen freien Fall übergehen – genauso wieder nach unten übertreiben wird, wie sie zuletzt eben nach oben übertrieben hat. Daher halte ich auch an meinem mittel- bis langfristigen Kursziel im Bereich von 20 Euro fest. Wichtig: Die Aktie wird nicht Crash-artig dorthin fallen, sondern sich zwischenzeitlich immer mal wieder erholen. Solche Erholungen sind m.E. dann stets neue Short-Gelegenheiten!

Ein Beitrag von Sascha Huber.