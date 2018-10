Siltronic: SOX vor Mega-Verkaufssignal, Aktie vor Crash?!

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Die Kursrally an den Aktienmärkten wurde in den letzten Jahren in erster Linie bekanntlich von den wachstumsstarken Technologieaktien angeführt. Im Mittelpunkt des Interesses standen dabei stets die sogenannten FANG-Aktien (facebook, Amazon.com, Netflix und Google (jetzt: Alphabet)). Aber eine führende Rolle spielte auch der Chipsektor mit einer Vorzeigeaktie wie Nvidia.

Kursrally im Chipsektor ist wohl beendet…

Ich wies daher an dieser Stelle zuletzt mehrfach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Sascha Huber.