Siltronic: Platzt jetzt die Spekulationsblase?

unter den größten Verlierern im TecDAX ist heute die Aktie des Waferspezialisten Siltronic. Die Aktie kannte zuletzt, nach gleich mehreren Prognose-Erhöhungen, kein Halten mehr. Dabei stieg der Kurs jedoch m.E. viel zu hoch, so dass die Spekulationsblase jederzeit platzen kann.

Bei 12,00 Euro wollte keiner die Aktie haben!

Generell ist die Aktie dabei ein Paradebeispiel dafür, wie verrückt die Anleger an der Börse manchmal handeln. Denn einst hat Wacker Chemie Siltronic ausgegliedert und als eigenständiges Unternehmen an die Börse gebracht, weil dem Konzern das Geschäft zu zyklisch war. An der Börse jedoch wurde Siltronic alles andere als freudig empfangen. So ist es noch keine zwei Jahre her, dass man die Aktie für weniger als 12,00 Euro einsammeln konnte.

Damals aber, die Aktie war ja auch extrem günstig, wollte kein Anleger sie haben. Alle hatten Angst vor dem zyklischen Geschäft und so fiel und fiel und fiel die Aktie immer weiter. Ja, der Kursverlauf von Siltronic damals erinnert ein wenig an den Kursverlauf von Nordex in den letzten Monaten. Irgendwann aber fand die Aktie ihren Boden und eilte anschließend, auch angefeuert durch stark laufende Geschäfte von Chipherstellern wie AMD, Infineon, Nvidia oder Skyworks Solutions, von einem Hoch zum Nächsten.

Fundamentale Bewertung der Aktie inzwischen jenseits von gut und böse

Dazu beigetragen haben sicherlich auch die gleich mehrfachen Prognose-Erhöhungen des Managements im Laufe dieses Jahres. Die Anleger wurden dadurch fast schon darauf konditioniert, immer mehr zu erwarten. Doch das Unternehmen konnte diese immer höheren Erwartungen nicht nur erfüllen, sondern sogar übererfüllen. So verstärkte hier die Hausse mal wieder die Hausse, es war die schönste aller Börsenwelten! Allerdings sollte man dabei nicht übersehen, dass die Produktion von Wafern kein Hexenwerk und der Konkurrenzdruck in diesem Markt weiterhin hoch ist.

Zudem wachsen auch in der boomenden Chipbranche die Bäume nicht in den Himmel. Die Aktie von Siltronic ist aber inzwischen so bewertet, als gäbe es die Zyklik der Branche nicht mehr, also quasi auf Basis eines „Blue Sky“-Szenarios. Daher ist ein Platzen der Spekulationsblase und eine heftige Korrektur in meinen Augen nur noch eine Frage der Zeit. Im Zuge einer solchen Korrektur könnte sich die Aktie m.E. durchaus dritteln. Bei 12 Euro, als sie kein Anleger wollte, war die Aktie ein Schnäppchen. Aktuell aber ist sie m.E. dramatisch überbewertet und der faire Wert liegt eher im Bereich 50,00 als 150,00 Euro.

Ein Beitrag von Sascha Huber.