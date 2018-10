Siltronic: Langfristig hui, kurzfristig oje!

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Welcher Siltronic-Aktionär erinnert sich nicht daran – an die goldenen Jahre von Sommer 2016 bis Sommer 2018, als die Siltronic-Aktie eine glänzende Performance hinlegte. Als in der Spitze rund 160 Euro (je nach Börsenplatz) erreicht wurden, hatte sich der Kurs gemessen an Notierungen unter 16 Euro im Sommer 2016 in etwa verzehnfacht. Und auch die 3-Jahres-Performance kann sich trotz der jüngsten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.