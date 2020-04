Siltronic mit Kavaliersstart!

Bei Siltronic feiern heute die Bullen. Immerhin kann sich der Kurs über ein Plus von rund sechs Prozent freuen. Auf 79,74 EUR verteuern sich damit nun die Anteilsscheine. Momentan halten also die Bullen das Ruder in der Hand, aber bleibt das auch so?

Dieser Kurssprung lässt die Charttechnik in neuem Glanz erstrahlen. Denn damit nimmt die Aktie die nächste Hürde. Immerhin überbietet der Titel sein Monatshoch. Bisher lag dieses Top bei 79,70 EUR. Für die Bullen heißt es nun also Daumen drücken.

Langfristig orientierte Anleger kämpfen zusätzlich mit der 200-Tage-Linie. Bei 81,63 EUR befindet sich diese Linie, womit langfristige Abwärtstrends gelten. Aber dass die Kurse auch Abwärtstrends positiv überraschen können, beweist Siltronic heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise.

