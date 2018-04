Siltronic: Kaum bekannt – aber eine wahnsinnige Serie…

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Liebe Leser,

Siltronic ist ein Unternehmen aus Deutschland und gehört zur Halbleiter-Branche. Der Wert dürfte vielen Investoren und teils sogar Analysten kaum bekannt sein. Dennoch sind die Chancen selbst nach einem weiteren kleinen Einbruch am Mittwoch um gut 3 % unverändert gut. Die Aktie konnte die Unterstützungen in Höhe von 140 Euro dabei nicht ganz halten, schaffte aber bereits an diesem Donnerstag ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.