Siltronic: Jetzt gilt‘s – kriegen die Bullen die Kurve?

Bevor der Wafer-Hersteller Siltronic (ISIN: DE000WAF3001) am 5. März seine Jahresbilanz 2017 sowie die 2018er-Prognose auf den Tisch legte, hatte die Aktie bei 112,15 Euro notiert, am unteren Ende einer im November etablierten, breiten Handelsspanne. Zweieinhalb Wochen später erreichte das Papier mit 160,55 Euro ein neues Rekordhoch. Zu schnell, zu weit, dachen sich viele und nahmen Gewinne mit. Denn die Prognose ließ zwar auf ein Gewinnwachstum von 40 bis 50 Prozent gegenüber 2017 hoffen. Aber eigentlich hatte man damit seitens der Analysten bereits im Vorfeld gerechnet. Da war eine 40 Prozent-Rallye ein wenig viel des Guten – also kam die Aktie zurück. Genau jetzt entscheidet es sich, ob es bei einem Rücksetzer bleibt, ob Siltronic wieder an und ggf. sogar über das bisherige Hoch läuft.

Anfang April hatte sich ein kurzfristiger Boden gebildet. Von ihm aus versuchte man sich daran, die obere Begrenzungszone der vorherigen Handelsspanne im Bereich 141,30/145,40 Euro zu bezwingen. Was am Dienstag zwar knapp gelang. Aber an der marginal darüber um 146 Euro laufenden 20-Tage-Linie kamen die Bullen nicht signifikant vorbei. Einige machten daraufhin am Mittwoch schon wieder Kasse. Aber heute proben die Käufer erneut den Aufstand. Und sollte es diesmal gelingen, diese 20-Tage-Linie mit Closings über 148 Euro glaubwürdig genug zu überbieten, wäre der kurze Rücksetzer des Mittwochs sogar positiv, nämlich als erfolgreicher Pullback an den Ausbruchslevel, zu werten. Fazit:

Jetzt gilt es also. Schlusskurse unter 138 Euro und damit klar unterhalb der derzeit umkämpften Chartzone wären ein Indiz, dass mit dem Befreiungsschlag etwas schiefläuft. Aber würde Siltronic jetzt weiter zulegen, die Bullen dranbleiben, wäre ein erneuter Anlauf an das bisherige Hoch durchaus drin!