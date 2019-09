Siltronic: Großaktionär halbiert Anteile!

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Die Siltronic Aktie hat in den letzten Handelstagen zugelegt und nun die 100-Tagelinie erreicht. Hier kam bereits beim letzten Anlauf Gegenwind auf die Aktie zu. Auch am Freitag zeichnete sich nach dem ersten Anlauf Widerstand ab. Der Kurs der Siltronic Aktie legte zwar zum Handelsende am Freitag mehr als 1 % zu, aber zu einem Sprung über den Widerstand kam es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



