Siltronic: GlobalWafers verlängert Übernahme Angebotsfrist und reduziert Annahmeschwelle

Bewegung kommt in den Übernahmepoker beim Waferhersteller Siltronic. Für dessen Übernahe bietet der taiwanesische Konkurrent GlobalWafers den Siltronic-Aktionären nach mehrfacher Aufstockung nun 145 Euro pro Aktie und hat nach eigenen Angaben bereits 37 Prozent des Grundkapitals eingesammelt. Das ist aber deutlich zu wenig, wenn man die avisierte Mindesannahmeschwelle von 65 Prozent erreichen will. Besonders deshalb, weil das Angebot eigentlich schon am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



