Siltronic: Fidelity kauft deutlich zu und hält 10 Prozent!

Die FMR LLC hat bei der Siltronic AG deutlich zugekauft und damit die meldepflichtige Schwelle von zehn Prozent erreicht. Die Fidelity-Tochter hatte ihren Anteil am 15. März 2017 zunächst auf 8,25 Prozent erhöht. Mit Wirkung zum 21. März hielt FMR dann insgesamt drei Millionen Aktien, das entspricht einem Anteil an den Stimmrechten von genau zehn Prozent. Damit rangiert der Bostoner Fondriese unter den zwei größten Aktionären. Die Wacker Chemie AG bleibt bedeutendster Aktionär bei Siltronic. Über die Dr. Alexander Wacker Familiengesellschaft mbH hatte der Münchener Chemiekonzern seinen Anteil am 17. März kurz nach einer positiven Umsatzprognose seiner Silizium-Tochter von 57,83 Prozent auf 30,83 Prozent verringert. Mandeep S. Manku erhöhte zudem am 15. März über die Coltrane Master Fund, L.P. seinen Anteil an den Stimmrechten von 3,62 Prozent auf 5,16 Prozent.

Die Top 3 unter den bei der Siltronic engagierten Einzelfonds sind den Angaben der AfU Research GmbH zufolge:

Fonds

Anzahl Aktien

MainFirst – Top European Ideas Fund

1.409.109

SMALLCAP World Fund, Inc.

680.500

Henderson Horizon Fund – Global Technology Fund

222.299



Ein Beitrag von Michael Garth.