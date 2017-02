Siltronic: Fidelity kauft deutlich zu – Fondsbesitz erhöht sich!

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Die FMR LLC hat bei der Siltronic AG deutlich zugekauft und damit die meldepflichtige Schwelle von fünf Prozent überschritten. Die Fidelity-Tochter hatte ihren Anteil am 8. Februar zunächst auf 4,95 Prozent erhöht. Mit Wirkung zum 9. Februar 2017 hielt FMR dann insgesamt 1.558.121 Aktien, das entspricht einem Anteil an den Stimmrechten von 5,19 Prozent. Damit rangiert der US-amerikanische Finanzdienstleister unter den drei größten Aktionären. Bedeutendster Aktionär ist die Dr. Alexander Wacker Familiengesellschaft mbH, die laut der letzten Stimmrechtsmeldung 57,83 Prozent hält. Darin enthalten ist der 49,5 prozentige Anteil der der Wacker Chemie AG zuzurechnen ist. Es folgt die Baupost Group L.L.C. mit 8,93 Prozent. Die Investmentgesellschaft MainFirst SICAV ist mit einem Stimmrechtsanteil von 4,42 Prozent am Hersteller von Wafern aus Reinstsilizium beteiligt. Die Coltrane Master Fund, L.P. befindet sich im Besitz von 3,62 Prozent.

Insgesamt belief sich der von der AfU Research GmbH identifizierte Fondsbesitz im Januar 2017 auf 11,91 Prozent des Gezeichneten Kapitals von Siltronic. Damit hat sich der Bestand im Vergleich zum Vormonat um 1,22 Prozentpunkte erhöht.

Ein Gastbeitrag von Michael Garth.

