Siltronic: Diese Signale sollten Sie kennen!

Siltronic konnte zuletzt nicht mehr so stark auftrumpfen wie seit Anfang März. Dennoch befindet sich die Aktie in einer starken Verfassung – und Kursgewinne von über 15 % seien möglich, so die Meinung von Chartanalysten. Immerhin habe der Wert nun einen charttechnischen Aufwärtstrend erreicht und letztlich nur Korrekturen hinnehmen müssen. Dabei ist die Aktie wieder auf unter 140 Euro gefallen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.